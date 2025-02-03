О мероприятии

Как определить орбиту космической станции по снимкам поверхности Луны? Можно ли на МКС отслеживать миграции животных и птиц? Какие химические эксперименты проводятся на орбите Земли? Сложно ли вырастить водоросли в условиях невесомости? Обо всем этом и многом другом расскажет летчик-космонавт, герой Российской Федерации, президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Николаевич Юрчихин.

Слушатели узнают о научных исследованиях, проводимых на борту Международной космической станции. Обсудят, какие эксперименты можно поставить за пределами Земли, есть ли критерии отбора таких экспериментов. Лектор поведает про самые необычные исследования, а также про навыки, которым приходится овладевать космонавтам, чтобы выполнить задачи ученых.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация