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Лекция
12+
Мне сверху видно…Все?

Слушатели узнают о научных исследованиях, проводимых на борту Международной космической станции.

Космонавтика и авиация
8 февраля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как определить орбиту космической станции по снимкам поверхности Луны? Можно ли на МКС отслеживать миграции животных и птиц? Какие химические эксперименты проводятся на орбите Земли? Сложно ли вырастить водоросли в условиях невесомости? Обо всем этом и многом другом расскажет  летчик-космонавт, герой Российской Федерации, президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Николаевич Юрчихин.

Слушатели узнают о научных исследованиях, проводимых на борту Международной космической станции. Обсудят, какие эксперименты можно поставить за пределами Земли, есть ли критерии отбора таких экспериментов. Лектор поведает про самые необычные исследования, а также про навыки, которым приходится овладевать космонавтам, чтобы выполнить задачи ученых.

Расписание
8
Суббота
Февраль 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

17 минут назад
Александр Речкин
4
# космос
# МКС
# технологии
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Комментарии

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Юрий Багов
2 часа назад
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роман анатольевич
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Наталия Чуднова
10 часов назад
А., https://m.vk.com/wall-31837166_62388 «По данным Rystad, в этом году мировой импорт СПГ в Европу подскочил на 47%. При этом большая часть импорта СПГ была отправлена

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12 часов назад
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В США закроют крупнейшую солнечную электростанцию

Nigdey Niktoev
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А. К.
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