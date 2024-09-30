О мероприятии

На курсах, занятиях, встречах да и просто в быту люди частенько произносят слово «сознание». Отношения Мозг–Сознание. Осознанность (простигосподи). Сознание и внимание. Неосознанное, но осмысленное (или наоборот?).

Но что именно понимается под этим словом? Как определяют его в быту, и что говорит наука? Где живет это сознание внутри людей? Вопросов, как всегда, много, но с ними разберется нейробиолог Владимир Алипов.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить