О мероприятии

Научный журналист Антон Нелихов расскажет про удивительные легенды и суеверия, которые сопровождали находки ископаемых животных и растений в древности. Из находок делали лекарства, использовали как талисманы и обереги, хранили в храмах и спрашивали у них советов. Какие легенды и суеверия придумывал человек об окаменелостях на протяжении веков? Как в сознании людей оказались связаны динозавры и бог Тор, Дева Мария и мамонты, Беовульф, шаманы, ископаемые крабы и зубы гигантских акул? Об этом и многом другом узнают участники мероприятия.

Расписание Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург 18:00 Купить