О мероприятии

Врач судебно-медицинский эксперт Карина Рытова расскажет про мир травмирующих предметов и телесных повреждений. Слушатели узнают, о чем они могут поведать судебно-медицинскому эксперту, а также о том, как образуются те или иные повреждения.

Как определяют давность их образования или почему не удастся обмануть эксперта, что вы получили повреждение вчера, а не позавчера? Как описываются повреждения и для чего это необходимо? Как определяется степень тяжести вреда здоровью и почему некоторые повреждения вовсе вреда не причиняют?

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить