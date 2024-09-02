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Лекция
16+
Физика фильма Марсианин

Слушатели узнают про физические и космические нюансы знаменитого кинофильма.

Планетарий № 1
4 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Вы — лучше пилоты, инженеры и связисты NASA. Вас пригласили на конференцию, посвященную проблемам приведшим к трудностям миссии Арес-3, в ходе которой Марка Уотни забыли на Марсе почти на 1,5 года.

Физик Григорий Тимс расскажет про физические и космические нюансы знаменитого кинофильма.

Расписание
4
Среда
Сентябрь 2024
набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

набережная Обводного канала, 74Б

10 минут назад
Александр Речкин
0
# космос
# Марс
# физика
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Психология
# индивидуальность
# общественное мнение
# общество
# поведение
# социальная группа
# уникальность
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