О мероприятии

Не секрет, что безграничное пространство космоса полно необъяснимых тайн и нерешенных загадок, которые веками продолжают будоражить умы ученых и писателей-фантастов. От черных дыр до мультивселенной — та истина, что кроется за этими тайнами, может оказаться куда причудливее самых смелых гипотез и самых невероятных фантазий. Участники мероприятия вместе с астрономом Владимиром Сурдиным и историком космонавтики Антоном Первушиным отправятся в удивительное путешествие по наблюдаемой Вселенной… и далеко за ее пределы. Слушатели узнают про рождение звезд и появление первой жизни в Галактике. Нырнут в «кротовые норы» и «белые дыры». Попробуют разобраться, можно ли попасть в прошлое и что ждет Вселенную в будущем.

Расписание ул. Мясницкая, д. 6/3 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация