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Лекция
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Наука о предсказаниях: что такое инфохимия?

Слушатели узнают, как инфохимия помогает отвечать на вопросы о зарождении жизни на Земле.

Университет ИТМО
11 августа, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург наб. Обводного канала, дом 118

О мероприятии

Как ученые, развивающие сферу инфохимии, предсказывают поведение сложных химических систем и почему это важно? Об этом и многом другом расскажет профессор, доктор химических наук Екатерина Скорб.

Участники мероприятия узнают:

  • Как инфохимия помогает отвечать на вопросы о зарождении жизни на Земле и создавать новые молекулы и материалы;
  • Как наука и образование объединяют сотни разработчиков для решения сложных задач именно благодаря инфохимии.
Расписание
11
Воскресенье
Август 2024
наб. Обводного канала, дом 118 Санкт-Петербург
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

наб. Обводного канала, дом 118

6 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# технологии
# химия
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Астрономия
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# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
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# лавовые трубки
# Луна
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