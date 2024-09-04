О мероприятии

Кандидат медицинских наук Иван Розанов проведет презентацию своей книги «Медицинский путеводитель по виртуальной реальности». Это первая научно-популярная книга посвященная тому, как люди воспринимают виртуальную реальность (VR). В ней подробно рассказано, чем на самом деле является VR, о которой так часто говорят, о том, почему невозможна жизнь в симуляции. Ну и конечно подробно описано, как VR применяют в космонавтике и в медицине – для психотерапии. Виртуальные миры способны снизить выраженность стресса и в ближайшее время станут активно применяться в здравоохранении.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация