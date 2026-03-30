Биолог и палеогенетик Артем Недолужко поделится результатами своих исследований и расскажет о причинах исчезновения определенных видов животных, о растительности юга Сибири тысячелетней давности и о тайнах, скрытых в геномах носителей загадочных археологических культур.

ДНК — это природный полимер, присутствующий в клетках живых организмов. Но что происходит с молекулами ДНК после их смерти? Оказывается, ДНК может сохраняться на протяжении тысяч и даже миллионов лет, предоставляя ценнейшие сведения об истории Земли и ее обитателей. Существует целая наука — палеогеномика, изучающая древнюю и историческую ДНК. Эта область позволяет исследователям проникнуть в секреты эволюционных процессов, истории человечества и происхождения древних цивилизаций, изучая материалы, полученные в ходе археологических и палеобиологических экспедиций.

