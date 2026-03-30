  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Древняя ДНК и история эпидемий

Слушатели узнают, как современные методы анализа древней ДНК помогают восстановить историю эпидемий.

Павильон «АТОМ»
3 апреля, 17:45 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 119, стр. 19А

О мероприятии

Как ученые узнают о болезнях, которые уничтожали целые цивилизации сотни лет назад? Лекция биоинформатика Михаила Гельфанда посвящена тому, как современные методы анализа древней ДНК помогают восстановить историю эпидемий.

Участники узнают о крупнейших катастрофах прошлого — от «черной смерти» в Европе до загадочной эпидемии коколицли в государстве ацтеков. Речь пойдет о том, как ученые находят следы древних патогенов, определяют их происхождение и прослеживают эволюцию болезней.

Лекция покажет, как наука позволяет буквально «прочитать» прошлое и понять, откуда берутся современные инфекции.

Расписание
3
Пятница
Апрель 2026
проспект Мира, 119, стр. 19А Москва
17:45
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 119, стр. 19А

30 марта, 06:51
Александр Речкин
1
# биология
# ДНК
# эпидемии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
27 марта, 12:43
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# зубной камень
# зубы
# стоматология
# чистка зубов
27 марта, 14:45
Любовь С.

Редкость комет в других звездных системах озадачила астрономов

Хотя астрономы научились находить кометы у других звезд, возникли трудности: несмотря на все более точные методы наблюдения, таких объектов подозрительно мало. Это важно, поскольку экзокометы — ключ к пониманию формирования планет: их изучение позволяет узнать, как в молодые миры попадают вода и органические вещества, а также как эволюционируют планетные системы.

Астрономия
# Tess
# Кеплер
# кометы
# спектроскопия
# фотометрия
# экзокометы
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
23 марта, 13:08
ФизТех

Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

ФизТех
# биофизика
# биохимия
# вирус
# клетки
# коронавирус
# мицеллы
# структура белка
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

    28 марта, 15:51

  2. Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

    28 марта, 13:28

  3. «Израильский Стоунхендж» оказался центром обширной сети древних каменных кругов

    27 марта, 16:38

  4. Редкость комет в других звездных системах озадачила астрономов

    27 марта, 14:45
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Gerald Warren
52 минуты назад
It's fascinating to see the projections for child population growth in various regions! I find it interesting how this ties into local cultures and challenges—like in “Hollow Knight,” where every location has its unique environment affecting its inhabitants. Just

Инфографика: в каких регионах мира родится больше всего детей в 2026 году

Gerald Warren
54 минуты назад
Hey everyone! This thread about musical preferences and intelligence is super intriguing. I totally relate—when I played "fnaf," the haunting soundtrack really helped me focus and strategize my moves. It’s like music not only enhances our gaming experience but also

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Инир Каб
1 час назад
Тепло там,отопление не надо...

Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар

Валерий Леонтьев
1 час назад
Riga, корабли свободы" очень много радости принесли" в Ливию, Сирию, Ирак, Иран

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
1 час назад
Dmitriy, нет у них противоракет.

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
1 час назад
Александр прошел, потому что были выпюруси, как ты. Которые мечтали стать рабами запада. И начали это уже в 1953 году. Заговор Тухачевского не был

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
2 часа назад
Хуситы не спят

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Artem Ivanov
3 часа назад
Денис, лаптеногое лишнехромосомное существо горделиво пишет о том, на сколько оно мерзкое

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
4 часа назад
K, спасибо, что подвзорвали пердаки лаптеногим

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
4 часа назад
Сorrosive, зачем ты лаптеногому рушишь картину мира?

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
4 часа назад
легкий, за щеку дают второй армии мира с конца

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Andreas Papandreas
4 часа назад
Sub, как только все функциональные отверстия будут отлажены, люди сразу кинуться их еб**ть. И это прекрасно, меньше войн возможно

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Evgeny Feoktistov
5 часов назад
Ни о чём. Заголовок совершенно не соответствует содержанию.

Топ-8 каналов, которые правят мировой торговлей

Апоп Курляндский
6 часов назад
Корбэн, комментарий по голубиной почте отправлял?

Топ стран по числу интернет‑пользователей

Алиса Дементьева
6 часов назад
Igor, ну вот и не надо судить по себе, разные вкусы есть. А так оно полезное а мне например и вкусно. Если зрелое. Оно кстати может дома дозревать после

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

София Алексеева
7 часов назад
София, интересно, это глюк сайта такой? Я тоже вижу здесь свой никнейм, только с пометкой DELETED

Фундаментально ли время во Вселенной

София Алексеева
7 часов назад
«Домашние аналоги с маркетплейсов внешне могут быть похожи, но по факту сильно отличаются по качеству, мощности и безопасности. Без правильной

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

Peter Biohazard
8 часов назад
Взгляд Сергея Дружко очень даже хорошо отработан. Надеюсь, когда-нибудь я смогу приобрести хорошего робота.

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

John Doe
9 часов назад
Корбэн, 😢🫣🙁

Топ стран по числу интернет‑пользователей

Гена Пастухов
10 часов назад
Sergey, а кто и зачем их уничтожил?

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно