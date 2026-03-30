О мероприятии

Как ученые узнают о болезнях, которые уничтожали целые цивилизации сотни лет назад? Лекция биоинформатика Михаила Гельфанда посвящена тому, как современные методы анализа древней ДНК помогают восстановить историю эпидемий.

Участники узнают о крупнейших катастрофах прошлого — от «черной смерти» в Европе до загадочной эпидемии коколицли в государстве ацтеков. Речь пойдет о том, как ученые находят следы древних патогенов, определяют их происхождение и прослеживают эволюцию болезней.

Лекция покажет, как наука позволяет буквально «прочитать» прошлое и понять, откуда берутся современные инфекции.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 19А Москва 17:45 Бесплатно