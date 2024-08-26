О мероприятии

Такое явление, как одержимость, издавна интересовало широкий круг специалистов: от социальных антропологов и медиков до священников и кинематографистов. Действительно, столь экспрессивный в своих проявлениях феномен не мог остаться в стороне от множественных интерпретаций с точки зрения науки, церкви, общественности и искусства.

Выпускница Центра Социальной Антропологии РГГУ Ирина Орлова расскажет о специфике ритуальной одержимости, раскроет основные теоретические положения и воззрения относительно данного явления. Лектор объяснит, чем экзорцизм отличается от адорцизма, какое место занимает одержимость в мифо-ритуальных системах разных народов мира и что это говорит о социальной организации этих сообществ.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 17:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация