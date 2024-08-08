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Лекция
16+
Тканевые художники, или как биоинженеры мышцы рисовали

Слушатели узнают, как ученые и инженеры превращают мышцы в искусство.

Библиотека Планетарий 1
31 августа, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Руководитель проекта в области 3D-печати «MyoInk Kit» Виктория Егорова расскажет о достижениях в области биофабрикации и клеточного паттеринга. Слушатели узнают, как ученые и инженеры превращают мышцы в искусство, создавая сложные биологические структуры с использованием миобластов. Участники мероприятия познакомятся с понятием «орган на чипе» и узнают, как эти миниатюрные системы меняют подход к исследованию биологических процессов.

Расписание
31
Суббота
Август 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

7 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# медицина
# технологии
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