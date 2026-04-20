Закладка «первого камня» будущего зоопарка в Цюрихе состоялась в 1928 году, а уже в 1929 году зоопарк был открыт для публики. В 1954 году директором зоопарка становится доктор Хейни Хедигер — культовая фигура среди профессионалов зоопарков и аквариумов. За двадцать лет своего пребывания на посту директора, доктор Хедигер выводит Цюрихский зоопарк в признанные лидеры сообщества зоопарков.

В 1992 году был принят мастер-план развития зоопарка, подразумевающий увеличение площади и перестройку большинства экспозиций. Цель реконструкции заключалась в смещении акцента

с демонстрации отдельных видов животных на экспонирование целых экосистем.

В настоящее время территория зоопарка составляет 27 гектаров, а коллекция насчитывает около 400 видов, большая часть которых — редкие и исчезающие животные.

Сотрудник методического отдела, преподаватель Академии Московского зоопарка Николай Карпов расскажет про новые павильоны и смешанные экспозиции Цюрихского зоопарка. Слушатели узнают много интересного о современных технологиях содержания животных в ведущем зоопарке Швейцарии.

Расписание Б. Грузинская, д.1, стр1 Москва 19:30 Бесплатно