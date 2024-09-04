О мероприятии

В январе 1878 года акушерка Вера Засулич выстрелом из револьвера тяжело ранила градоначальника Петербурга. В России началась эпоха политического террора. Силовые акции оппозиции следуют одна за другой.

Но покушения на высших чиновников империи – это лишь вершина айсберга. Одновременно, в стране возникает революционное подполье. Противники режима используют хитроумные методы конспирации. Явки и пароли, подделка документов, шифры, тайные типографии – все идет в ход. На вооружении радикалов – самые последние достижения науки. Химия и электричество – их надежные «помощники». Но настоящий кошмар начался, когда в руках террористов оказалось страшное изобретение Альфреда Нобеля – динамит! Российская империя погрузилась в пучину хаоса и насилия…

Историк и писатель Денис Орлов расскажет о движении народовольцев.

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация