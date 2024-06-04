О мероприятии

Переписка Грозного – это не просто памятник той далекой эпохи. Мысли, в ней изложенные, актуальны и сегодня. Строки посланий формируют живой и яркий образ царя Ивана – человека, обладавшего недюжинным умом, своеобразным чувством юмора и несомненным литературным талантом. Чего он упорно добивался от английской королевы? Почему позволял себе оскорблять польского монарха? В какую сумму оценивал жизнь своего верного опричника Василия Грязнова? И какие аргументы приводил князю Курбскому, который не хотел идти на плаху? Обо всем этом, а также о тайнах опричнины и методах, которыми царь хотел подготовить народ к Концу Света, расскажет историк Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация