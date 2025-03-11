О мероприятии

Биполярное аффективное расстройство — одна из ведущих причин потери трудоспособности, снижения качества жизни и даже преждевременной смерти в мире. Его проявления часто недооцениваются пациентами или их близкими, объясняясь особенностями характера, а диагностика осложняется из-за сходства с другими расстройствами и состояниями.

С каждым годом о биполярном аффективном расстройстве говорят все больше, но приводит ли это к повышению качества помощи или, наоборот, к гипердиагностике? Почему пациенты с этим диагнозом так сильно различаются, что такое «биполярный спектр», из каких «цветов» он состоит? Врачи-психиатры Михаил Гусев и Татьяна Калиниченко расскажут, как отличить БАР от других расстройств и как вернуть краски в жизнь, которая долгое время состояла лишь из черных и белых полос.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация