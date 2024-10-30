О мероприятии

Наши предки были удивительно приспособлены к жизни в условиях дикой природы: они могли ориентироваться без карт и компасов, запоминая детали окружающего ландшафта, а их ночное зрение и слух были значительно лучше наших. Несмотря на технический прогресс, современные люди потеряли многие из этих навыков, но приобрели новые способности к использованию сложных технологий и языковому взаимодействию.

Кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский расскажет, как эволюция продолжает влиять на людей, какие из древних навыков люди все еще используют в повседневной жизни, а что помогает нам успевать за изменениями в современном мире.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация