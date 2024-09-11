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Лекция
16+
Астероиды. Начало истории

Слушатели узнают, как ученые нашли первый в истории астероид — Цереру.

Санкт-Петербургский Планетарий
18 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
400 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк 4

О мероприятии

В конце XVIII века одной из важных задач в астрономии являлся поиск планеты между орбитами Марса и Юпитера, однако вместо нее ученые нашли первый в истории астероид — Цереру. О том, как именно астрономы пытались найти эту неизвестную «планету», об их судьбе, «небесной полиции» и истории открытия Цереры и расскажет кандидат физико-математических наук Николай Борисович Железнов.

Расписание
18
Среда
Сентябрь 2024
Александровский парк 4 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Александровский парк 4

9 минут назад
Александр Речкин
0
# астероиды
# история
# космос
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