Часто мы слышим от невыспавшихся и вечно опаздывающих людей, что, они, мол, «совы». Не могут ложиться вовремя, а встать до девяти утра для них непосильная задача. И ученые с этим согласны. Да, у всех нас разные хронотипы, то есть заложенные генетикой и природой суточные ритмы: есть ранние, промежуточные и поздние. Обладателей первых называют «жаворонками», вторых — «голубями», третьих — «совами». И у последних большие проблемы с метаболической системой.