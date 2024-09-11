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Слушатели узнают, как ученые нашли первый в истории астероид — Цереру.
О мероприятии
В конце XVIII века одной из важных задач в астрономии являлся поиск планеты между орбитами Марса и Юпитера, однако вместо нее ученые нашли первый в истории астероид — Цереру. О том, как именно астрономы пытались найти эту неизвестную «планету», об их судьбе, «небесной полиции» и истории открытия Цереры и расскажет кандидат физико-математических наук Николай Борисович Железнов.
Александровский парк 4
Огромный радиоисточник — сверхмассивная черная дыра Стрелец А* — скрыт от глаз на оптических длинах волн большими пылевыми облаками. Недавно с помощью Телескопа горизонта событий (EHT) астрофизики получили убедительные доказательства того, что объект в центре Млечного Пути образовался в результате слияния двух черных дыр.
Детям нравится играть на шведских стенках, турниках, уличных спортивных комплексах и других потенциально опасных тренажерах, потому что это удовлетворяет биологическую потребность, унаследованную от обезьян и древних людей. Роль такой активности в развитии оценили антропологи из США.
Часто мы слышим от невыспавшихся и вечно опаздывающих людей, что, они, мол, «совы». Не могут ложиться вовремя, а встать до девяти утра для них непосильная задача. И ученые с этим согласны. Да, у всех нас разные хронотипы, то есть заложенные генетикой и природой суточные ритмы: есть ранние, промежуточные и поздние. Обладателей первых называют «жаворонками», вторых — «голубями», третьих — «совами». И у последних большие проблемы с метаболической системой.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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