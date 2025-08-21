Слушатели узнают, что экслибрис может рассказать о своем владельце и его библиотеке.

О мероприятии

Ex libris (в переводе с латинского означает «из книг») — это маленькая гравюра с именем, заказанная художнику, распечатанная ограниченным тиражом и наклеенная на форзац книги. Экслибрис давно уже стал и произведением малой графики, и предметом коллекционирования, но начинал он свое бытование как личный знак владельца библиотеки.

В основе собрания экслибрисов библиотек лежит коллекция известного энтузиаста искусства книжного знака, знаменитого ленинградского коллекционера Бориса Афанасьевича Вилинбахова, приобретенная библиотекой в начале 1970-х годов. Сейчас собрание насчитывает свыше 33 тысяч экземпляров. Временные рамки коллекции охватывают все основные этапы истории развития русского экслибриса, начиная с первых гербовых знаков XVIII века и кончая работами художников 1980-х годов.

На экскурсии слушатели познакомятся с лучшими образцами этой коллекции, увидим знаки, которые считаются самыми первыми в России, проследят историю развития, посмотрят на различные техники исполнения, узнают, что экслибрис может рассказать о своем владельце и его библиотеке, и поймут, что книжный знак — это не только знак принадлежности книги, но и маленькое произведение искусства, а не ремесла.

