Слушатели узнают, что экслибрис может рассказать о своем владельце и его библиотеке.
О мероприятии
Ex libris (в переводе с латинского означает «из книг») — это маленькая гравюра с именем, заказанная художнику, распечатанная ограниченным тиражом и наклеенная на форзац книги. Экслибрис давно уже стал и произведением малой графики, и предметом коллекционирования, но начинал он свое бытование как личный знак владельца библиотеки.
В основе собрания экслибрисов библиотек лежит коллекция известного энтузиаста искусства книжного знака, знаменитого ленинградского коллекционера Бориса Афанасьевича Вилинбахова, приобретенная библиотекой в начале 1970-х годов. Сейчас собрание насчитывает свыше 33 тысяч экземпляров. Временные рамки коллекции охватывают все основные этапы истории развития русского экслибриса, начиная с первых гербовых знаков XVIII века и кончая работами художников 1980-х годов.
На экскурсии слушатели познакомятся с лучшими образцами этой коллекции, увидим знаки, которые считаются самыми первыми в России, проследят историю развития, посмотрят на различные техники исполнения, узнают, что экслибрис может рассказать о своем владельце и его библиотеке, и поймут, что книжный знак — это не только знак принадлежности книги, но и маленькое произведение искусства, а не ремесла.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы впервые детально изучили гигантский темный астероид главного пояса — Пулану (Polana). Это древнее небесное тело диаметром приблизительно 55 километров, как оказалось, может быть «прародителем» околоземных астероидов Бенну и Рюгу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
