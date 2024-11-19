Слушатели узнают, что умеют нейроинтерфейсы сегодня и что можно ждать от них в будущем.

О мероприятии

Нейроинтерфейсы, они же интерфейсы мозг-компьютер — технология, вокруг которой много хайпа и о которой нередко пишут небылицы даже серьезные СМИ. Более того, чрезмерно оптимистическое представление о возможностях нейроинтерфейсов порою создают и публикации в научной литературе. Что же действительно умеют нейроинтерфейсы сегодня и что можно ждать от них в ближайшем и в более отдаленном будущем? Какие направления исследований и разработок имеют шансы оказаться перспективными? Какие компании и научные лаборатории наиболее успешно занимаются ими? Насколько можно верить обещаниям Илона Маска в этой сфере? Обо всем этом расскажет кандидат биологических наук, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов МЭГ-центра (Центра нейрокогнитивных исследований) МГППУ Сергей Шишкин.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация