Слушатели узнают, как медоеды могут дать отпор самым опасным животным Африки – львам и ядовитым змеям.

Медоед: и один в поле воин

О мероприятии

Все знают куницу, хорька, выдру и барсука. Их близкий родственник из Африки и Азии – медоед – не так широко известен, однако образ жизни этого маленького, но невероятно смелого хищника заслуживает внимания. Несмотря на небольшие размеры и неуклюжую походку, слабое зрение и слух, они могут дать отпор самым опасным животным Африки – львам и ядовитым змеям.

Во время лекции слушатели узнают, какими аргументами подкрепляет медоед свою невероятную смелость и агрессивность, как нападает и как защищается, насколько быстро выкапывает грызуна из укрытия и способен ли разгрызть панцирь черепахи.

Лектор расскажет о причинах, побуждающих медоеда вести ночной образ жизни, обсудит семейную жизнь зверьков, и объяснит, как содержат медоедов в Московском зоопарке, чем их кормят и для чего проводят их тренинг.

И самое главное: почему зверя, рацион которого состоит почти полностью из разных видов мяса, назвали медоедом?

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация