Участники мероприятия узнают, как часто и по какой причине общество сталкивается с проблемой самоубийств.

О мероприятии

Несмотря на то, что количество самоубийств в России уменьшается с каждым годом (в 2019 году произошло 17192 самоубийства, в 2020 году — 16546, в 2021 году — 15615, в 2022 году — 13564), цифры все еще достигают тысяч. Особой проблемой является распространённость суицидального поведения среди молодежи.

Врачи-психиатры Василина Кишкина и Никита Тутаев разберутся, как часто и по какой причине общество сталкивается с проблемой самоубийств и что делать, чтобы их предотвратить. Суицидальные мысли и антивитальные переживания — одно и то же или нет? Обсудят признаки суицидальных намерений.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация