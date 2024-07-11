О мероприятии

Все умеют читать, решать простые арифметические задачи и узнают себя в зеркале. А способны ли к этому животные? Как ученые изучают интеллектуальные способности животных? Можно ли научить говорить обезьяну, есть ли культурные традиции у китов и религия у приматов? Ответы на эти и многие другие вопросы даст зоолог, сотрудник Сколтеха и популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация