Слушатели узнают о невероятных конструктивных решениях и техническом прорыве русской мостостроительной школы с XIX века до наших дней.

О мероприятии

Арочные и балочные, разводные и подвесные, «танцующие» и «поющие» — все это о мостах. Многие переправы России — не просто переходы, но и потрясающие памятники инженерной мысли.

Заведующая сектором культурных программ Центрального музея железнодорожного транспорта России Полина Чекалина расскажет о невероятных конструктивных решениях и техническом прорыве русской мостостроительной школы с XIX века до наших дней. Лектор расскажет о самых выдающихся мостах нашей страны, слушатели узнают истории их создания, легенды, связанные с ними, и совершат увлекательное путешествие во времени.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация