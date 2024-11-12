О мероприятии

Современные птицы покрыты перьями, но эта удивительная структура появилась задолго до того, как животные научились летать.

Первыми обладателями перьев были вовсе не птицы, а их древние родственники — динозавры. Перья ﻿и чешуя рептилий на самом деле близкие родственники: они развиваются из одних и тех же участков кожи и контролируются похожими генами. Интересно, что изначально перья выполняли совсем другие функции — они помогали поддерживать температуру тела, защищали от повреждений и даже использовались для привлечения партнеров.

Только позже, в ходе эволюции, некоторые динозавры научились использовать перья для полета, что привело к появлению современных птиц. Об это расскажет популяризатор науки Анвар Ахметзянов.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить