О мероприятии

В издательстве Альпина.Дети вышла книга о величайшем космическом инженере, который проложил дорогу в космос «Мир академика Королева. Мечтатель, лидер, инженер». Научным редактором книги выступил космонавт Юрий Батурин. На встрече автор Сергей Турко — главный редактор Альпина Паблишер и Александр Баулин — главный редактор медиа Pro Космос, презентуют книгу и расскажут о личности Сергея Королева, проявившего себя не только как талантливый инженер-конструктор, вошедший в историю, но и как выдающийся лидер.

Участники мероприятия услышат увлекательный рассказ о создании первых ракет и решении невероятных задач, впервые поставленных человечеством, а также узнают, как обстоят дела с изучением космоса сегодня.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация