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Слушатели узнают о создании первых ракет и решении невероятных задач, впервые поставленных человечеством.
О мероприятии
В издательстве Альпина.Дети вышла книга о величайшем космическом инженере, который проложил дорогу в космос «Мир академика Королева. Мечтатель, лидер, инженер». Научным редактором книги выступил космонавт Юрий Батурин. На встрече автор Сергей Турко — главный редактор Альпина Паблишер и Александр Баулин — главный редактор медиа Pro Космос, презентуют книгу и расскажут о личности Сергея Королева, проявившего себя не только как талантливый инженер-конструктор, вошедший в историю, но и как выдающийся лидер.
Участники мероприятия услышат увлекательный рассказ о создании первых ракет и решении невероятных задач, впервые поставленных человечеством, а также узнают, как обстоят дела с изучением космоса сегодня.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
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