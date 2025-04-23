Что такое археология палеолита? Палеолит нижний, средний и верхний

О мероприятии

Каменный век самая длинная эпоха в истории человечества. Из-за глубокой древности, с которой приходится сталкиваться исследователям, каменный век изучен хуже других исторических эпох.

Для того, чтобы реконструировать события, связанные со становлением человечества, ученые создали специальный раздел науки, который назвали палеолитоведением, соединив два греческих слова — παλαιός (древний) и λίθος (камень) в звучное слово палеолит или древнекаменный век. Палеолитоведение — часть археологии — науки, изучающей историю материальной культуры человека.

Именно о том, что такое археология палеолита, кто такие палеолитчики? Где? С чем? Как? И зачем они работают расскажет старший научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Константинович Очередной.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить