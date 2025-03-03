О мероприятии

Мераб Константинович Мамардашвили был, несомненно, одной из самых ярких фигур в истории советской философии. При этом слава его — это, прежде всего, слава философа сократического типа. Его деятельность нелегко, если вообще возможно, охватить какими-то емкими определениями. Кто он: грузинский философ, философствовавший по-русски? Русский философ грузинского происхождения? Московский Сократ? Европейский интеллектуал?

Он не оставил программных трактатов, раскрывающих логически обоснованные фундаментальные положения его концепции — да и можно ли говорить о какой-то стройной концепции у мыслителя, который всему больше предпочитал беседы и лекции, доверяя лишь живому слову и деятельному присутствию слушателей, а саму философию уподоблял гигиене, необходимой для понимания собственного незнания?

У Мераба Мамардашвили есть чему поучиться и сегодня, когда люди переслушивают или перелистывают его опубликованные лекции, читают его интервью, да и просто пытаются проследить его путь как Философа — быть может, архетипический путь. Об этом расскажет доктор философии, завкафедры истории философии СПбГУ Александр Львов.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить