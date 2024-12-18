О мероприятии

Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет о некоторых наиболее ярких и противиречивых фигурах российской социал-демократии. Георгий Плеханов — признанный отец российского марксизма, ветеран освободительного движения, автор программы РСДРП, некогда начинавший еще бакунистом в «Земле и Воле» с пламенной веры в крестьянский бунт, и закончивший верой в миссию пролетариата, непреложную святость марксистского Писания и перед смертью с ужасом увидевший первые шаги большевистского тоталитаризма. Юлий Мартов — друг, соратник и страстный оппонент Ленина, нравственный и умственный лидер социал-демократии, возглавивший ее антимилитаристское интернационалистское крыло. Вера Засулич — родоначальница революционного террора в России, а потом его принципиальный критик. Кускова — одна из лидеров «экономистского» течения в РСДРП. Александр Потресов, Ираклий Церетели, Фёдор Дан, Чхеидзе — наиболее значительные вожди меньщевизма, ораторы, публицисты и политики. Это далеко не полный набор ключевых деятелей меньшевистского течения в социал-демократии, но и они дают какое-то представление об антропологии.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить