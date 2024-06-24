О мероприятии

Ученые открывают устройство Вселенной не только на основе наблюдений, но и исходя из фундаментальных физических теорий. Они основаны на математике, поэтому многие выводы о природе имеют математическое происхождение.

Однако сама математика в основном состоит из абстрактных построений, никак не связанных с окружающим миром. Тем удивительнее те случаи, когда такие построения воплощаются в виде предсказаний неизвестных частей мира. Взаимоотношения физической реальности и математических абстракций остаются одной из величайших загадок. Об этом расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. На знаменитых примерах антиматерии, кварков, бозона Хиггса и экзотических объектов в космосе будет показано, как математика проложила дорогу к новым элементам физической реальности.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация