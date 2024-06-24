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Лекция
12+
Скромное обаяние абстракции: как математика становится частью природы

Участники мероприятия узнают, как математика проложила дорогу к новым элементам физической реальности.

ВДНХ
29 июня, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Ученые открывают устройство Вселенной не только на основе наблюдений, но и исходя из фундаментальных физических теорий. Они основаны на математике, поэтому многие выводы о природе имеют математическое происхождение.

Однако сама математика в основном состоит из абстрактных построений, никак не связанных с окружающим миром. Тем удивительнее те случаи, когда такие построения воплощаются в виде предсказаний неизвестных частей мира. Взаимоотношения физической реальности и математических абстракций остаются одной из величайших загадок. Об этом расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. На знаменитых примерах антиматерии, кварков, бозона Хиггса и экзотических объектов в космосе будет показано, как математика проложила дорогу к новым элементам физической реальности.

Расписание
29
Суббота
Июнь 2024
Проспект мира 123Б Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# математика
# природа
# физика
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