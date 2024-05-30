О мероприятии

Еще древние люди, жившие собирательством, заметили, что некоторые растения могут быть смертельно опасны при употреблении. Разделение окружающего мира на безопасное и опасное было залогом выживания для них, поэтому они обходили ядовитые растения стороной, чтобы случайно не съесть их. Зачем же со временем люди стали намеренно собирать ядовитые растения и выделять из них яд? И всегда ли яд использовался как смертоносное средство?

Кандидат химических наук Генрих Зелинский повеадет историю ядов с древних времен до наших дней. Обсудит, как яды играли ключевые роли в политических интригах, войнах и медицине, и вспомнит, кто из знаменитых исторических личностей погиб от яда. А еще — поможет разобраться в современных ядах! Лектор расскажет о самых смертоносных химических веществах известных науке и о том, как именно яды воздействуют на организм человека.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация