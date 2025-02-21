Слушатели узнают о структурах, которые дают возможность клетке перемещаться — цитоскелете и контактах.

Клеточная миграция и ее роль в патогенезе опухолей

О мероприятии

Способность клеток двигаться внутри организма лежит в основе таких важнейших процессов, как заживление ран, функционирование иммунной системы и эмбриональных перестроек. Однако она может являться ведущим фактором и в развитии таких патологических процессов, как опухолевая инвазия и формирование отдаленных метастазов.

Кандидат биологических наук Мария Евгеньевна Ломакина расскажет про основные виды клеточной миграции и их регуляцию. Слушатели узнают о структурах, которые дают возможность клетке перемещаться — цитоскелете и контактах. А также лектор уделит значительное внимание такому свойству клеточной миграции, как пластичность и ее роли в патогенезе опухолей.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация