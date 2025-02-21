  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Клеточная миграция и ее роль в патогенезе опухолей

Слушатели узнают о структурах, которые дают возможность клетке перемещаться — цитоскелете и контактах.

Парк «Зарядье»
13 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Способность клеток двигаться внутри организма лежит в основе таких важнейших процессов, как заживление ран, функционирование иммунной системы и эмбриональных перестроек. Однако она может являться ведущим фактором и в развитии таких патологических процессов, как опухолевая инвазия и формирование отдаленных метастазов.

Кандидат биологических наук Мария Евгеньевна Ломакина расскажет про основные виды клеточной миграции и их регуляцию. Слушатели узнают о структурах, которые дают возможность клетке перемещаться — цитоскелете и контактах. А также лектор уделит значительное внимание такому свойству клеточной миграции, как пластичность и ее роли в патогенезе опухолей.

Расписание
13
Четверг
Март 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# клетки
# опухоли
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
18 февраля
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Позавчера, 19:03
Игорь Байдов

Астрофизики объявили о крупнейшем в истории открытии черных дыр

Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии DESI помог обнаружить 2,5 тысячи кандидатов в активные черные дыры, в том числе рекордное количество промежуточной массы. Открытие расширит представление ученых о популяции этих объектов во Вселенной и заложит основу для дальнейших исследований, касающихся формирования первых черных дыр и их роли в эволюции галактик.

Астрономия
# активные ядра галактик
# галактики
# Карликовые галактики
# сверхмассивные черные дыры
# Черные дыры
# черные дыры промежуточной массы
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
18 февраля
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
16 февраля
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У эму и нанду впервые выявили способность решать головоломки

    10 часов назад

  2. Доверие к демократии снизилось во всем мире

    12 часов назад

  3. Двойные звездные системы повысили вероятность существования сфер Дайсона

    Вчера, 15:18

  4. Привлекательность оказалась важнее ума при выборе партнера женщинами и их родителями

    Вчера, 14:23
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

16 февраля

Последние комментарии

gabriella431
1 час назад
Отвратительный невычитанный перевод ИИ, переврано многое... Как ни стыдно!!!

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Dmitr Sha
2 часа назад
Иван, давно не проблема, интересно как такое впихнуть в подводную скважину. Геофизик прикинулся климатолухом, Трамп это лечит))

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Dmitr Sha
2 часа назад
Альберт, с 1937-го года он именно так и называется

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Dmitr Sha
2 часа назад
Bubi, найдут денёх на сейсморазведки - пусть автор туда и летит)

Геологи установили, где на Земле образуются богатые запасы водорода

Chudomil Crystal
2 часа назад
4. Влияние на вращение Земли • Смещение оси вращения: Если энергия взрыва перераспределит массу внутри планеты, это может слегка изменить угол

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Chudomil Crystal
2 часа назад
Взрыв термоядерного устройства мощностью 81 гигатонна под плато Кергелен может привести к множеству катастрофических последствий. Вот несколько

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Dmitr Sha
2 часа назад
Артём, IIRC китайцы рассказывают об оооччень шустром лидаре. Цвет эта штука не увидит, поверхность только

В Китае создали самую мощную в мире лазерную камеру для слежки из космоса

Dmitr Sha
2 часа назад
Вот поиск галечника на Марсе был бы интересен. Задачка для свёрточной нейросети, как и разглядывание поверхностей загорающих полицейскими дронами

В Китае создали самую мощную в мире лазерную камеру для слежки из космоса

Андрей
3 часа назад
Игорь, почку продай🤣

Французский токамак WEST установил новый мировой рекорд удержания плазмы

Bubi Bubi
3 часа назад
На рис. 2 изображена схема субдукции, которая абсолютно не связана с рифтогенезом, как утверждается в статье. Да и горы образуются не при

Геологи установили, где на Земле образуются богатые запасы водорода

Dmitr Sha
3 часа назад
Вот что происходит с физиками когда их отлучают от любимой игрушки. Похоже, что доступ к терабайтам из адронного коллайдера придётся вернуть

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Dmitr Sha
3 часа назад
Евгений, ещё один способ описания давно известных соотношений.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Роберт Юсупов
3 часа назад
Чушь собачья! Полная ахинея! Демагогия! Проблемы материи, времени и пространства - это фундаментальные проблемы ПРИРОДЫ и Вселенной. Они решены в

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Артём Климов
3 часа назад
Конкурент телескопов с линзами, в статье прямо написано, а не с зеркалами. Порядки цифр, указанные, вообще ни о чем не говорят, примеров снимков нет,

В Китае создали самую мощную в мире лазерную камеру для слежки из космоса

Oleh
3 часа назад
Пространство и время - это абстрактные понятия и существуют только в нашем сознании! А энергия - это только результирующее СВОЙСТВО МАТЕРИИ и без

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Роберт Юсупов
5 часов назад
«Теория Природы» (ТП) шагает по планете! Народ тянется к истине и правде! Народ продолжает активно интересоваться «Теорией Природы» (ТП):

Презентация “Теории Природы”

Гена Пастухов
5 часов назад
Иван, была бы картоха, а нажарить всегда можно.

Двойные звездные системы повысили вероятность существования сфер Дайсона

Иван Колупаев
5 часов назад
Гена, а картоху потом куда девать в таких масштабах? 😁 И сколько "ценных специалистов" придется завезти чтобы это все окучивать? 😏 Ну а если

Двойные звездные системы повысили вероятность существования сфер Дайсона

Гена Пастухов
5 часов назад
Иван, растения - это и есть солнечные панели, переводящие энергию в еду.

Двойные звездные системы повысили вероятность существования сфер Дайсона

Иван Колупаев
6 часов назад
Цирк какой-то

Байден не собирался спасать «застрявших» на МКС астронавтов, заявил Трамп

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно