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Лекция
12+
Квазары, загадки быстрого роста

Участники мероприятия узнают, как астрономы наблюдают сверхмассивные черные дыры.

Московский Планетарий
19 июня, 21:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Москва ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Сверхмассивный черные дыры, следы которых наблюдаются в большом количестве галактик являются с одной стороны демонстрацией способности современной науки к изучению далеких и сложных объектов, а с другой являются примером того, что чем больше ученые узнают о природе, тем больше вопросов возникает. Кандидат физико-математических наук Сергей Александрович Дроздов расскажет о том, как астрономы наблюдают такие объекты, и попробует разобраться, каким образом в молодой Вселенной исследователи наблюдают черные дыры огромных масс.

Расписание
19
Среда
Июнь 2024
ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
21:00
Купить
Адрес

ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Только что
Александр Речкин
1
# квазары
# космос
# Черные дыры
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# землеподобные планеты
# красные карлики
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Комментарии

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