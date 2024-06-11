О мероприятии

Можно долго спорить, какие книги лучше: бумажные или электронные, — но нельзя не признать, что перевод текста на бумаге в цифровой формат изменил не только его восприятие, но и подтолкнул технологии. Редактор корпуса текстовых данных Центра изучения эго-документов «Прожито» Алексей Сенюхин проследит историю развития электронных текстов, как оцифровка книг повлияла на развитие методов оптического распознавания текстов, зачем создаются электронные корпусы и как они помогают исследователям-гуманитариям и дата-саентистам.

Расписание Московский пр-т., 150 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация