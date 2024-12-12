О мероприятии

Земля не одинока во Вселенной. Окружающий нас космос — это не пустота, а множество интересных, но, в то же время, опасных объектов и явлений. Некоторые из них поддерживают жизнь на Земле, а другие создают дополнительные риски. Что именно представляет для землян опасность? Как астрономы пытаются предупредить человечество об угрозах из космоса?

Астроном Владимир Сурдин расскажет о неизбежных и вероятных опасностях для жизни на нашей планете. Слушатели узнают о явлениях различного масштаба — от планетарного до галактического и даже внегалактического — угрожающих биосфере Земли, а порой и планете в целом.

Некоторые из этих явлений астрономы уже способны предсказать надежно, а другие — лишь с определенной степенью вероятности.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация