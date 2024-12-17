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Слушатели узнают об Арктике, как об особой экономической зоне.
О мероприятии
Что такое Арктика или Север с точки зрения социально-экономической географии? Физико-географы легко определяют, например, Арктику по границе леса и тундры — но ведь статистику не соберешь по контуру тундры, нужны другие критерии… А государственные документы делают Арктику не просто природным регионом, но особой экономической зоной, в которой есть не только природные ограничения развития экономики, но и рукотворные, причем как льготы, так и ограничения. Задача географов — продумать, чтобы система регулирования экономики в Арктике приносила больше пользы, чем проблем.
Далее, Арктика — как ни удивительно, самая городская часть страны: населения здесь немного, но из тех, кто здесь живет постоянно, почти 90% — горожане. Даже в Подмосковье и на Урале нет такой концентрации людей в городах. А ведь «одиной» город вне сети других городов, да еще и в бездорожье — это нонсенс с точки зрения урбанистики, город должен обмениваться товарами и услугами с другими городами. Зачем города возникли в Арктике, каковы их функции сейчас, когда большинство ресурсов уже давно разрабатывается вахтовым методом, и каково будущее арктических городов — все это важные вопросы общественной географии. И спойлер: многое, если не все, зависит на Севере от транспорта. И это не только Севмпорпуть (кстати, поговорим о мифах в отношении этого «Антисуэца» и зачем на самом деле используется эта магистраль), но и речной транспорт, который, как и много веков назад, кое-где является и сегодня основным транспортным путем. Это и внедорожный транспорт, это мир вездеходов и более экологичных снегоболотоходов, и здесь много есть о чем поговорить в отношении перспектив развития российской промышленности.
И наконец, Север — это просто красиво, и нельзя обойти вниманием проблему туризма — и здесь тоже все не так однозначно, как кажется.
О будущем Арктики расскажет кандидат географических наук Надежда Юрьевна Замятина.
Ленинские горы, д. 1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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