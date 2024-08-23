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Участники мероприятия узнают об изобретениях, обеспечивающих безопасное развитие общества.
О мероприятии
Участники экскурсии изучат технику из коллекции Политехнического музея, которая связана с безопасным развитием общества нашей страны.
Посетители увидят первую модель турникета метро, мобильный робототехнический комплекс МРК-61К, глиссер КБ «Туполева», средства связи и радиационной разведки, автомобиль повышенной проходимости, проведут различия между РДС-1 и РДС-4Т на примере макетов, а также узнают, с какими профессиями и процессами обеспечения мирного существования общества связаны эти и другие предметы.
Куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов расскажет не только о технике, но и о людях — конструкторах, инженерах и всех других, причастных к техническим достижениям в области безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Волгоградский проспект, д.42, стр.5
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