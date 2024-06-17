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Слушатели познакомятся со многими представителями крупных млекопитающих Московского зоопарка.
О мероприятии
Крупные млекопитающие – слоны, носороги, бегемоты относятся к самым популярным животным зоопарков. И Московский зоопарк – не исключение. Так было, есть и будет. Слоны в Москве были всегда, или почти всегда. Носорогам и бегемотам в этом отношении повезло много меньше. Москвичи не видели этих животных уже около 40 лет. Только в последние годы, в коллекции появилась самка карликового бегемота. Эпизодически содержались тапиры.
Во время лекции сотрудника методического отдела, биолога и путешественника Николая Карпова слушатели познакомятся со многими представителями крупных млекопитающих Московского зоопарка, начиная с индийского носорога и заканчивая карликовым бегемотом. Участники мероприятия увидят большое количество архивных фотографий, сделанных на территории зоопарка за разные годы его существования.
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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