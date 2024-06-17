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Лекция
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Крупные млекопитающие Московского зоопарка

Слушатели познакомятся со многими представителями крупных млекопитающих Московского зоопарка.

Московский зоопарк
27 июня, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

О мероприятии

Крупные млекопитающие – слоны, носороги, бегемоты относятся к самым популярным животным зоопарков. И Московский зоопарк – не исключение. Так было, есть и будет. Слоны в Москве были всегда, или почти всегда. Носорогам и бегемотам в этом отношении повезло много меньше. Москвичи не видели этих животных уже около 40 лет. Только в последние годы, в коллекции появилась самка карликового бегемота. Эпизодически содержались тапиры.

Во время лекции сотрудника методического отдела, биолога и путешественника Николая Карпова слушатели познакомятся со многими представителями крупных млекопитающих Московского зоопарка, начиная с индийского носорога и заканчивая карликовым бегемотом. Участники мероприятия увидят большое количество архивных фотографий, сделанных на территории зоопарка за разные годы его существования.

Расписание
27
Четверг
Июнь 2024
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

Только что
Александр Речкин
1
# животные
# млекопитающее
# природа
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