О мероприятии

Крупные млекопитающие – слоны, носороги, бегемоты относятся к самым популярным животным зоопарков. И Московский зоопарк – не исключение. Так было, есть и будет. Слоны в Москве были всегда, или почти всегда. Носорогам и бегемотам в этом отношении повезло много меньше. Москвичи не видели этих животных уже около 40 лет. Только в последние годы, в коллекции появилась самка карликового бегемота. Эпизодически содержались тапиры.

Во время лекции сотрудника методического отдела, биолога и путешественника Николая Карпова слушатели познакомятся со многими представителями крупных млекопитающих Московского зоопарка, начиная с индийского носорога и заканчивая карликовым бегемотом. Участники мероприятия увидят большое количество архивных фотографий, сделанных на территории зоопарка за разные годы его существования.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация