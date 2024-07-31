Участники мероприятия узнают много нового о хищниках, их ареалах об обитания, рационе и социальной организации.

О мероприятии

Биолог и сотрудник методического отдела Московского зоопарка биолог Николай Карпов расскажет о хищных обитателях музея живой природы: крупных кошках, гиенах, медведях, волках, моржах и тюленях. Посетители лекции не только узнают много нового о хищниках, их ареалах об обитания, рационе, социальной организации, но и о конкретных животных, поселившихся в Московском зоопарке.

Например, волки – постоянные обитатели Московского зоопарка. Как правило, они попадают к учреждение щенками и проживают жизнь до глубокой старости. Серые волки живут только в специальном вольере, расположенном напротив Круга катания на Старой территории. Животные очень радуются людям, которые ухаживают за ними, встречают их вилянием хвоста и улыбками, совсем как собаки.

Расписание Ул, Б. Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация