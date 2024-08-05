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Участники мероприятия узнают, как перестраивается мозг во время длительного космического полета.
О мероприятии
Вот уже более 60 лет человек покоряет космос. Ученые знают, что невесомость влияет на мышцы и кости человека, но гораздо меньше известно о том, как она воздействует на нервную систему и мозг. Как перестраивается мозг во время длительного космического полета? Можно ли сойти с ума в космосе? Ответы на эти и многие другие вопросы дает астронейробиология, или космическая нейронаука, о котором расскажет научный журналист Алексей Паевский.
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Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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