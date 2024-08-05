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Лекция
16+
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС

Участники мероприятия узнают, как перестраивается мозг во время длительного космического полета.

Нейрокампус
8 августа, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Онлайн vk.com

О мероприятии

Вот уже более 60 лет человек покоряет космос. Ученые знают, что невесомость влияет на мышцы и кости человека, но гораздо меньше известно о том, как она воздействует на нервную систему и мозг. Как перестраивается мозг во время длительного космического полета? Можно ли сойти с ума в космосе? Ответы на эти и многие другие вопросы дает астронейробиология, или космическая нейронаука, о котором расскажет научный журналист Алексей Паевский.

Расписание
8
Четверг
Август 2024
vk.com Онлайн
18:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
10 минут назад
Александр Речкин
5
# космос
# медицина
# мозг человека
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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Комментарии

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3 часа назад
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США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
3 часа назад
То есть вы тоже не помните. Понятно. Маск безусловно полетит на Марс на свои кровные. Другого варианта для первого полета не будет. Так что да,

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Александр Березин
3 часа назад
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США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
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Искандер, " но что насчёт безракетных способов запуска(пусковая петля, электромагнитная катапульта)?" В земных условиях, на уровне представимых

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
3 часа назад
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Искандер Зарипов
4 часа назад
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США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Кон Ров
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8 часов назад
"Во время экспериментов быстро выяснилось, что на создание одного килограмма тяги от ядерного реактора (графитного) нужно потратить вдвое меньше

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Сергей Сфыеду
10 часов назад
Вот и спорь с Вами, коли Вы ничего не помните. И да, как Вы сами отметили, Маск прагматик. Гоаорить он может все, что угодно. Но лететь на Марс за свои

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Alexander Nazarov
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10 часов назад
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andrey d
12 часов назад
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Питон Удав
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