О мероприятии

Вот уже более 60 лет человек покоряет космос. Ученые знают, что невесомость влияет на мышцы и кости человека, но гораздо меньше известно о том, как она воздействует на нервную систему и мозг. Как перестраивается мозг во время длительного космического полета? Можно ли сойти с ума в космосе? Ответы на эти и многие другие вопросы дает астронейробиология, или космическая нейронаука, о котором расскажет научный журналист Алексей Паевский.