О мероприятии

Люди давно изучают космос, наблюдают за звездами, создают телескопы запускают космические аппараты. Сейчас мы не только знаем о космосе намного больше чем наши предшественники, но и активнее используем его в своей повседневной жизни, зачастую даже не догадываясь об этом. О том как космос влияет на нашу жизнь, и как человек связан с космосом расскажет популяризатор космонавтики Виталий Егоров.