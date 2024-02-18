О мероприятии

Многоножки – не самая заметная, но, тем не менее, довольно многочисленная группа беспозвоночных. И, что самое важное – они играют очень важную роль в почвенных экосистемах. Кроме того, именно многоножки являются одними из претендентов на звание первых членистоногих, освоивших сушу. На какие группы сейчас делят многоножек и где они обитают? И сколько все-таки ног было у их предков? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник кафедры Гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Валерьевич Марьинский.