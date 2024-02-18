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Слушатели узнают, на какие группы сейчас делят многоножек и где они обитают.
О мероприятии
Многоножки – не самая заметная, но, тем не менее, довольно многочисленная группа беспозвоночных. И, что самое важное – они играют очень важную роль в почвенных экосистемах. Кроме того, именно многоножки являются одними из претендентов на звание первых членистоногих, освоивших сушу. На какие группы сейчас делят многоножек и где они обитают? И сколько все-таки ног было у их предков? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник кафедры Гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Валерьевич Марьинский.
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Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
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