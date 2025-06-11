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Лекция
16+
Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов

Слушатели узнают историю королевства франков.

ВСмысле
25 июня, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

После исчезновения Западной Римской Империи история Европы характеризуется борьбой варварских королевств. С этого времени главной доминирующей силой на континенте на многие столетия стали королевства франков.

Подъем могущества франков связан с правящей династией Меровингов, поэтому не случайно период 6-7 веков в истории Европы называется меровингским. Историк Антон Каспаров расскажет про перипетии истории Меровингских королевств в 561-639 годы.

Расписание
25
Среда
Июнь 2025
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, 47

Только что
Александр Речкин
2
# история
# Меровинги
# Франция
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# дорожные пробки
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