Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов

О мероприятии

После исчезновения Западной Римской Империи история Европы характеризуется борьбой варварских королевств. С этого времени главной доминирующей силой на континенте на многие столетия стали королевства франков.

Подъем могущества франков связан с правящей династией Меровингов, поэтому не случайно период 6-7 веков в истории Европы называется меровингским. Историк Антон Каспаров расскажет про перипетии истории Меровингских королевств в 561-639 годы.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить