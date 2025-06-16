О мероприятии

Доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков расскажет о самом смешном и самом грустном русском писателе – Николае Васильевиче Гоголе.

Как жил и творил самый загадочный русский писатель? Какие секреты он оставил читателям в своих произведениях? Какими реальными событиями и героями вдохновлялся великий автор? Что было во втором томе «Мертвых душ»? Какие параллели с художественным миром Гоголя можно найти сегодня?

Слушатели узнают в чем суть аферы Чичикова; увидят, что истинными «мертвыми» душами являются не крестьяне, которых покупает главный герой, а помещики, которые их продают, сам Чичиков и, наконец, читатели.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация