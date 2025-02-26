О мероприятии

Массовый приход женщин в астрономию связан, в первую очередь, с подъемом суфражистского движения в США в конце XIX века. С одной стороны, женщинам стало доступно высшее образование, а это открывало альтернативу для жизненного пути женщины. С другой же, работодатели охотно стали брать на работу образованных и аккуратных в работе женщин, так им в те времена платили вдвое, а иногда и вчетверо меньше, чем мужчинам за ту же работу. Этим обстоятельством воспользовался тогдашний директор обсерватории при Гарвардском университете Эдуард Чарльз Пикеринг.

Об удивительных гарвардских дамах, которые в конце XIX — начале XX веков разгадали тайны звездных спектров и заложили основы спектральной классификации звезд и расскажет доктор физико-математических наук Наталья Яковлевна Сотникова.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 19:00 Купить