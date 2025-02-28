Слушатели узнают, как экономический бум изменил облик Токио, повлиял на город и жителей.

О мероприятии

В 1970–1990-х годах малоэтажный Токио начал расти вверх: первые высотные здания, сложные многоуровневые структуры и новые формы городской жизни изменили его облик. Вместе с этим возникли и новые вызовы — поиск приватности, адаптация к плотной застройке и развитие микродомов.

Слушатели узнают, как экономический бум изменил облик Токио, повлиял на город и жителей. Урбанист и востоковед Зарина Абачева рассмотрит знаковые архитектурные проекты этого периода.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация