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Лекция
12+
Архитектура Токио: высота и динамика (1970–1990)

Слушатели узнают, как экономический бум изменил облик Токио, повлиял на город и жителей.

Российская государственная библиотека
6 марта, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Моховая, 6, 8

О мероприятии

В 1970–1990-х годах малоэтажный Токио начал расти вверх: первые высотные здания, сложные многоуровневые структуры и новые формы городской жизни изменили его облик. Вместе с этим возникли и новые вызовы — поиск приватности, адаптация к плотной застройке и развитие микродомов.

Слушатели узнают, как экономический бум изменил облик Токио, повлиял на город и жителей. Урбанист и востоковед Зарина Абачева рассмотрит знаковые архитектурные проекты этого периода.

Расписание
6
Четверг
Март 2025
ул. Моховая, 6, 8 Москва
18:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Моховая, 6, 8

Сегодня, 07:31
Александр Речкин
2
# архитектура
# строительство
# технологии
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# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
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