Как люди считали, когда не было компьютеров

О мероприятии

Слово «компьютер» произошло от латинского слова «computare», что означает считать, вычислять. До появления современных компьютеров широко использовались различные инструменты для облегчения вычислений. Это были счеты, арифмометры, арифметические и логарифмические линейки, комптометры, калькуляторы, интеграторы и многие другие. Эти инструменты не только ускоряли процессы счета, но и помогали решать сложные инженерные задачи.

О предках компьютеров расскажет старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Марина Смолевицкая.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация