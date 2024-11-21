Участники мероприятия смогут рассмотреть развитие науки и международной научной кооперации в различных ракурсах.

О мероприятии

С 27 по 29 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус» состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России — IV Конгресс молодых ученых.

В деловую программу мероприятия войдут дискуссии с участием ведущих ученых, государственных и общественных деятелей, руководителей образовательных и научных организаций, глав госкорпораций, журналистов, участники Форума молодых ученых стран БРИКС.

Дискуссии пройдут по четырем основным направлениям:

«Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»;

«Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы»;

«Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура»;

«Инициативы Десятилетия науки и технологий в России».

Состоятся лекции, посвященные международному обмену в сельскохозяйственной науке, когнитивным технологиям, инновациям в области ядерной медицины, микрофлюидным технологиям и другие.

На выставке современных российских технологий участники Конгресса познакомятся с научными достижениями и разработками 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.

В мероприятие примут участие более 7000 человек из почти 40 стран мира.

Расписание Олимпийский пр., д.1 Сочи 10:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация