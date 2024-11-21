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Участники мероприятия смогут рассмотреть развитие науки и международной научной кооперации в различных ракурсах.
О мероприятии
С 27 по 29 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус» состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России — IV Конгресс молодых ученых.
В деловую программу мероприятия войдут дискуссии с участием ведущих ученых, государственных и общественных деятелей, руководителей образовательных и научных организаций, глав госкорпораций, журналистов, участники Форума молодых ученых стран БРИКС.
Дискуссии пройдут по четырем основным направлениям:
- «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»;
- «Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы»;
- «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура»;
- «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России».
Состоятся лекции, посвященные международному обмену в сельскохозяйственной науке, когнитивным технологиям, инновациям в области ядерной медицины, микрофлюидным технологиям и другие.
На выставке современных российских технологий участники Конгресса познакомятся с научными достижениями и разработками 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.
В мероприятие примут участие более 7000 человек из почти 40 стран мира.
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