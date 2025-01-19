О мероприятии

Как и другие партии, с разгромом Революции 1905-1907 годов и началом столыпинской реакции большевизм переживал распад и упадок. Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет о большевистской партии между двумя великими революциями. Как и почему прагматичный Ленин вдруг озаботился философией и изгнал из руководства партией Александра Богданова? За что он клеймил «ликвидаторов» и «отзовистов»? Кем был лидер думской франции большевиков Роман Малиновский на самом деле? Для чего создавались партийные школы в Лонжюмо и на Капри? Как Луначарский, Богданов и Горький попытались создать новую богостроительскую религию пролетариата, и что им на это сказал Ленин? Какую роль сыграла Пражская конференция 1912 года и газета «Правда»? Как большевики отреагировали на начало Мировой войны и какую роль сыграли в Циммервальдском движении? Как Ленин и Троцкий создали свои теории «слабого звена» в мировой системе, «перманентной революции» и «империализма», и какие надежды возлагали на войну? Действительно ли Парвус был ключевой демонической фигурой русской революции?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить