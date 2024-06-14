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Лекция
16+
Дипфейки или как обнаружить ненастоящее лицо на фотографии

Слушатели узнают, как с помощью методов искусственного интеллекта выявлять преднамеренную подмену, модификацию или генерацию лица человека на цифровых фотографиях.

Европейский университет
25 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург наб. Обводного канала, 74б

О мероприятии

Сложность подделки цифровых фотографий неумолимо снижается и все чаще достигается за счет применения методов искусственного интеллекта. При этом даже экспертам становится все сложнее отличить подделки от реальности, а уровень доверия к ним от простых пользователей даже выше, чем к обычным фотографиям.

Старший научный сотрудник ЛПКБ СПб ФИЦ РАН Дмитрия Левшуна расскажет об основных угрозах, которые несут за собой такие технологии, а также обсудит, как с помощью методов искусственного интеллекта выявлять преднамеренную подмену, модификацию или генерацию лица человека на цифровых фотографиях.

Расписание
25
Вторник
Июнь 2024
наб. Обводного канала, 74б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

наб. Обводного канала, 74б

Только что
Александр Речкин
1
# нейросети
# технологии
# фотографии
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