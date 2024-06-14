Слушатели узнают, как с помощью методов искусственного интеллекта выявлять преднамеренную подмену, модификацию или генерацию лица человека на цифровых фотографиях.

Дипфейки или как обнаружить ненастоящее лицо на фотографии

О мероприятии

Сложность подделки цифровых фотографий неумолимо снижается и все чаще достигается за счет применения методов искусственного интеллекта. При этом даже экспертам становится все сложнее отличить подделки от реальности, а уровень доверия к ним от простых пользователей даже выше, чем к обычным фотографиям.

Старший научный сотрудник ЛПКБ СПб ФИЦ РАН Дмитрия Левшуна расскажет об основных угрозах, которые несут за собой такие технологии, а также обсудит, как с помощью методов искусственного интеллекта выявлять преднамеренную подмену, модификацию или генерацию лица человека на цифровых фотографиях.

Расписание наб. Обводного канала, 74б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация